Mit „chapters left unread” präsentiert der 22-jährige Berliner Dust of Apollon sein Debütalbum: ein energiegeladenes und zugleich tief emotionales Werk zwischen Rock und Electronic.

Über 14 Songs hinweg kreist das Album um Themen wie Identität, innere Zerrissenheit, Liebe, Depression und Heilung. Immer wieder zieht sich das Gefühl durchs Album, auf die ungelesenen Kapitel des eigenen Lebens zurückzublicken: Momente, die man damals nicht begreifen konnte, und Wunden, die erst Jahre später Worte finden.

Der Fokus-Track „pandaemonia“ bildet das emotionale Zentrum von „chapters left unread“. Der Song erzählt vom Mut, sich eigenen Ängsten und Unsicherheiten zu stellen, Masken fallen zu lassen und Wahrheiten offenzulegen. Atmosphärische Synths und treibende Rock-Elemente verleihen „pandaemonia“ eine intensive, nachhallende Tiefe.

„chapters left unread” ist damit nicht nur ein musikalisches Debüt, sondern ein intimes Selbstporträt: ein Blick zurück auf das, was war, und ein Versuch, Frieden mit der eigenen Vergangenheit zu schließen… Kapitel, die lange unberührt blieben und nun endlich gelesen werden.