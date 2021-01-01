Labelservice
Dust of Apollon
Dust of Apollon ist ein 22-jähriger Produzent und Sänger aus Berlin, der seine englischsprachigen Songs mit einer besonderen Handschrift prägt: organische Instrumente und analoge Sounds verschmelzen mit der Energie von Rock, Pop und elektronischen Einflüssen.
Mit seinen EPs „Vicious Circle“ (2021) und „The Aftermath of Ignorance“ (2023) zeigte er früh, wie sehr er Musik als Ventil und verbindende Sprache versteht. Erste internationale Aufmerksamkeit folgte mit seinem Remix von „Emotion Sickness“ (Said The Sky & Will Anderson/Parachute). Auch Live wird Dust of Apollon zum Erlebnis: Mit Gesang, Gitarre und Synths präsentiert er sich authentisch, berührend und zugleich mitreißend.
Releases
Videos
Dust of Apollon - hall of mirrors [OFFICIAL VIDEO]
Dust of Apollon - damnatio memoriae (Live Performance)
Dust of Apollon - Glory Box [OFFICIAL VIDEO]