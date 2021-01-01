Dust of Apollon ist ein 22-jähriger Produzent und Sänger aus Berlin, der seine englischsprachigen Songs mit einer besonderen Handschrift prägt: organische Instrumente und analoge Sounds verschmelzen mit der Energie von Rock, Pop und elektronischen Einflüssen.

Mit seinen EPs „Vicious Circle“ (2021) und „The Aftermath of Ignorance“ (2023) zeigte er früh, wie sehr er Musik als Ventil und verbindende Sprache versteht. Erste internationale Aufmerksamkeit folgte mit seinem Remix von „Emotion Sickness“ (Said The Sky & Will Anderson/Parachute). Auch Live wird Dust of Apollon zum Erlebnis: Mit Gesang, Gitarre und Synths präsentiert er sich authentisch, berührend und zugleich mitreißend.



