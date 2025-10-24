Mit /heartbeat/ präsentiert Dust of Apollon die erste Single seines kommenden Debütalbums (Album-Ankündigung: 21.11.2025). Der Track verbindet treibende Beats und atmosphärische Synths zu einem Sound, der Electronic Rock mit Einflüssen aus Pop und EDM vereint.

Inhaltlich kreist /heartbeat/ um Zweifel und innere Zerrissenheit; und zugleich den Halt, den uns der Herzschlag eines geliebten Menschen gibt. So entsteht ein Song, der gleichermaßen aufwühlt und Trost spendet.

Als kraftvoller Auftakt eröffnet /heartbeat/ den Blick auf ein Debütalbum, das große Emotionen in fesselnde Klänge übersetzt.