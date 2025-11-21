Mit „lies in ink“ veröffentlicht Dust of Apollon die zweite Single seines Debütalbums „chapters left unread“ (VÖ: 13.03.2026). Der Song handelt von Selbstzweifeln und dem Versuch, mit der eigenen Vergangenheit Frieden zu schließen.

Die Lyrics lesen sich wie Seiten aus einem Tagebuch: ein ehrlicher Blick auf den Moment, in dem man erkennt, dass man alte Geschichten nicht umschreiben kann, aber trotzdem weiterschreiben muss.

Musikalisch verbindet „lies in ink“ atmosphärische Elektronik mit kraftvollen Rock-Elementen und entfaltet so einen intensiven Sound, der tief unter die Haut geht.