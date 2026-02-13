Mit „trust me, i love you“ erscheint die vierte Single von Dust of Apollon aus dem kommenden Debütalbum „chapters left unread“ (VÖ am 20.03.). Pünktlich zum Valentinstag fängt der Song die Essenz von Liebe in ihrer verletzlichsten Form ein.

Der Track ist eine Liebeserklärung an die Zerbrechlichkeit und Tiefe menschlicher Beziehungen – an das Geben, Zweifeln und doch Weiterlieben: „trust me, i love you“ erzählt von leisen Opfern, unausgesprochenem Verständnis und dem Vertrauen, das Liebe erst wirklich trägt.

Musikalisch vereint der Track emotionale Vocals, warme Synths und dynamische Rock-Elemente zu einem Sound, der zwischen Intimität und Stärke schwebt.