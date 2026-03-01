„Lass die Sorgen heut zu Hause, man ich will einfach weg“ – in seiner neuen Single „LILA“ erzählt der aufstrebende Pop-Rapper ALEXXX! zwischen Eskapismus und Selbstkritik von langen Party-Nächten, in die man sich stürzt, um die eigenen Sorgen für einen Moment zu vergessen.

Auf einem melancholisch-treibenden Beat von enchpannt pendelt er dabei mühelos zwischen Rap und Gesang und stellt erneut sein Gespür dafür unter Beweis, emotionale Themen in eingängige Hooks zu verpacken. Zwischen flackernden Clublichtern und dem Morgen danach bewegt sich „LILA“ genau dort, wo Euphorie und Selbstzweifel ineinander übergehen.

Mit seiner Mischung aus verletzlicher Ehrlichkeit und poppiger Eingängigkeit zeigt ALEXXX!, warum er zu den spannendsten Newcomern im deutschsprachigen Pop-Rap zählt.