Zwischen druckvollen 808s und sanften Melodien rappt und singt sich der aufstrebende Hamburger Künstler ALEXXX! in die Herzen der Rap-Fans. Nachdem er 2017 anfing, Musik zu machen, wurde er Anfang 2021 mit nur 18 Jahren und einem riesigen Potential entdeckt.

Seine Einflüsse reichen von Trap bis Pop, wobei sich der junge Künstler keine Grenzen setzt: „Ich arbeite nach Gefühl und nicht Vorgaben, vermische Genres und verfolge keine bestimmten Schemen. Ich mache Musik, wie es sich für mich gut anfühlt“, sagt ALEXXX! über seinen kreativen Prozess. Und diese freie, offene und nicht verkopfte Herangehensweise ans Musikmachen spürt man in jedem seiner Songs.

Dabei behandelt ALEXXX! in seinen Texten vor allem sehr emotionale Themen und verleiht damit seinem Innersten Ausdruck – es geht um Liebe und Heartbreaks, Selbstfindung und Selbstreflexion, aber auch den Umgang mit Ängsten, Problemen und Verlusten. „Ich mache Musik für mich, um mich auszudrücken, um Sachen auszusprechen, die mich beschäftigen. Umso mehr freut es mich, dass Leute daran teilhaben, sich die Songs anhören und mir Nachrichten schreiben, dass die Songs ihnen helfen konnten oder sie genau deren aktuelle Situation beschreiben“, erklärt er.

Neben regelmäßigen eigenen Single-Releases hat ALEXXX! bereits mit Stacks102 auf dem Track „Eine Stunde“ zusammengearbeitet. 2023 spielte er zudem als Voract von Chapo102 in Dresden – ein weiterer Meilenstein seiner noch jungen Karriere. Und die Reise von ALEXX! hat gerade erst begonnen – ein größerer Release mit sehr persönlichen Songs sowie weitere Live-Shows sind bereits in Planung.