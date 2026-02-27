Der aufstrebende Pop-Rapper ALEXXX! veröffentlicht am 27.02. seine neue Single „LANGSAM WARM“. Es ist ein flirty Deutschrap‑Track mit leichter Attitüde über die Phase, in der man sich langsam näherkommt. Der Song fängt auf einem modernen, melodischen Beat das Gefühl eines entspannten Abends ein, an dem man merkt: Man wird langsam warm miteinander. Damit stellt ALEXXX! einmal mehr sein Talent unter Beweis, emotionale Themen catchy zu verpacken.