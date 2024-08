ALEXXX!: Harmony

Der aufstrebende Hamburger Rapper ALEXXX! präsentiert seine neue Single „Harmony“. Auf einem kraftvollen Trap-Beat mit Pop-Appeal erzählt er von dem Gefühl, eine „10 outta 10“ Person zu treffen, mit der es sofort klickt und mit der man am liebsten direkt durchbrennen will. „Ganz ehrlich, ich hatte ein Date mit der attraktivsten Frau, mit der ich jemals auf einem Date war, und am nächsten Tag ist der Song entstanden“, sagt ALEXXX über den Track. Im Text arbeitet er bewusst mit vielen Metaphern und Vergleichen, um viel Nahbarkeit zu schaffen, damit der Hörer sich direkt in seine damalige Gefühlslage hineinversetzen kann.

Mit „Harmony“ stellt ALEXXX! einmal mehr sein Talent unter Beweis, das große Thema der Liebe melodisch und mit viel Leichtigkeit zu verpacken.