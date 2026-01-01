Der aufstrebende Pop-Rapper ALEXXX! veröffentlicht am 08.05.2026 sein Debüt-Tape „britztape“. „Es ist eine Sammlung an Songs, die in meiner Zeit in Berlin-Britz entstanden sind. Es war meine erste komplett eigene Wohnung, 1 Zimmer, nur ich“, erklärt der Künstler. „In der Zeit musste ich eine Trennung verarbeiten, mich irgendwie selbst organisieren, heilen und wieder richtig zu mir finden. Das Resultat war eine bessere, glücklichere und stärkere Version von mir selbst.“

Zwischen Einsamkeit und Neuanfang erzählen die Tracks von Selbstzweifeln, Wachstum und dem langsamen Wiederfinden von Hoffnung. Von dem Punkt, an dem man loslassen muss, bis zu dem Moment, in dem man merkt, dass wieder Platz für etwas Neues ist – und schließlich für eine neue Liebe. Abgeschlossen wird das Tape von einem Tribut an seinen verstorbenen Vater.

Somit liefert ALEXXX! mit dem „britztape“ einen ehrlichen, rohen und ungefilterten Einblick in seine Gefühls- und Gedankenwelt – und genau diese Ehrlichkeit zeichnet seine Musik seit jeher aus. Zudem stellt er sein Talent unter Beweis, emotionale Themen catchy in einem mitreißenden Sound zwischen Trap und Pop zu verpacken. Das Tape ist ein Soundtrack für das Alleinsein, für Heilung – und für das Gefühl, am Ende stärker dazustehen als zuvor.