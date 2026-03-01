Mit seiner neuen Single “Steine ins Wasser” schlägt Fargo musikalisch neue Töne an: Gitarrengetragene Pop-Rock-Elemente treffen auf bildhafte Lyrics und schaffen dabei eine dynamische, lebendige Atmosphäre, die dem Song spürbare Energie verleiht.

Auch inhaltlich richtet Fargo den Blick auf Bewegung und Veränderung. Das Bild eines Flusses, dessen Lauf sich durch viele kleine Steine langsam verändert, wird dabei zur Metapher für Wendepunkte im Leben und die Kraft scheinbar kleiner Impulse. Zwischen unzähligen Momenten, Begegnungen und Entscheidungen kann es genau dieser eine Augenblick sein, der alles in eine neue Richtung lenkt.