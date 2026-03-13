„I am a habit breaker, I’m longing for something greater“ – mit dieser unmissverständlichen Ansage melden sich Walking On Rivers zurück und präsentieren mit „Clouds“ die finale Single vor der Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums „Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction“. Der Song ist ein hymnischer Befreiungsschlag, der den Mut zelebriert, eigene Wege zu gehen und sich nicht länger in gesellschaftliche Raster pressen zu lassen.

Musikalisch markiert „Clouds“ einen weiteren Höhepunkt in der bewährten Zusammenarbeit mit dem Kölner Produzenten Sven Ludwig (Fil Bo Riva, OK Kid, The Destruction of the Cult of the Sun). Das Duo setzt auf eine moderne Produktion, die durch tighte Drums und fette Synths besticht, während geschmackvolle Gitarrenwände dem Track die nötige organische Tiefe verleihen. Besonders die catchy Hook entfaltet ein enormes Hitpotential und brennt sich mit den Zeilen „I keep my head in the clouds / the heat is all around / but I won't let it bring me down“ sofort ins Gedächtnis ein. Darauf folgt ein träumerischer C-Part, in dem die energetische Dynamik kurzzeitig einer atmosphärischen Weite weicht. Hier wird die dringende Sehnsucht nach Selbstverwirklichung fast greifbar, wenn David Laudage singt: „I wanna shout it out / say - do you believe me now?“, bevor der Song im finalen Chorus noch einmal mit voller Wucht zurückkehrt und alles in einem euphorischen Finale auflöst.

Inhaltlich führen David Laudage und Martin Kreuzer die Themen ihres kommenden Albums konsequent fort. Ging es in den vorangegangenen Singles oft um den digitalen Rausch oder flüchtige Momente, ist „Clouds“ eine Ode an die Authentizität und den Ausbruch aus dem Konformismus. Sänger David Laudage macht deutlich, dass er nicht länger bereit ist, die Menschen um sich herum zu täuschen oder sich unterzuordnen („no I don't wanna fall in line“). Stattdessen folgt die Erkenntnis, wer man wirklich sein will, gepaart mit der kompromisslosen Entschlossenheit, alles für die eigenen Träume zu geben („I’m going all out to get what I want“). Auch die Ablehnung rein materieller Werte wird in der Zeile „we don't need money makers“ deutlich und unterstreicht den rebellischen Geist des Tracks.

„Clouds“ erscheint als Vorbote zum Debütalbum „Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction“, das am 10.04.2026 veröffentlicht wird. Nach den Erfolgen von „Missing Melodies“, „OK City Sun“, „Waste the Night“ und „Like a Wave“ ist dieser Track der letzte Mosaikstein eines Albums, das eine Band zeigt, die ihren modernen Indie-Pop Sound nicht nur gefunden, sondern perfektioniert hat.