Ehemals als Trio unterwegs, melden sich Walking On Rivers in neuer Duo-Besetzung um David Laudage und Martin Kreuzer mit neuen Songs zurück.

Diese sind in einem vierwöchigen Trip nach Oklahoma City, USA zusammen mit Produzent Sven Ludwig (Fil Bo Riva, OK KID, Lina Maly) entstanden, der den Sound der neuen Songs maßgeblich inspiriert und weiterentwickelt hat. Deepere Sounds und dancige Arrangements werden von gelegentlichen unorthodoxen Elementen erfrischt; die Kernelemente aus catchigen Melodien im Indie-Pop-Gewand hat die Band dabei nicht abgelegt.