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Walking On Rivers
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Walking On Rivers

Ehemals als Trio unterwegs, melden sich Walking On Rivers in neuer Duo-Besetzung um David Laudage und Martin Kreuzer mit neuen Songs zurück.

Diese sind in einem vierwöchigen Trip nach Oklahoma City, USA zusammen mit Produzent Sven Ludwig (Fil Bo Riva, OK KID, Lina Maly) entstanden, der den Sound der neuen Songs maßgeblich inspiriert und weiterentwickelt hat. Deepere Sounds und dancige Arrangements werden von gelegentlichen unorthodoxen Elementen erfrischt; die Kernelemente aus catchigen Melodien im Indie-Pop-Gewand hat die Band dabei nicht abgelegt.

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Cover: Walking On Rivers - Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction
Bright Screen, Red Eyes, Science FictionWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - Clouds
CloudsWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - Like a Wave
Like a WaveWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction
Bright Screen, Red Eyes, Science FictionWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - Waste the Night
Waste the NightWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - OK City Sun
OK City SunWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - Missing Melodies
Missing MelodiesWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - Good Times
Good TimesWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - Time To Lose Control
Time To Lose ControlWalking On Rivers
Cover: Walking On Rivers - Overachiever
OverachieverWalking On Rivers

Videos

Walking On Rivers - Waste the Night (OFFICIAL VIDEO)
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Walking On Rivers - OK City Sun (official video)
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Walking On Rivers - Missing Melodies (official video)
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Walking On Rivers - Lights Go Out (Official Video)
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Walking On Rivers - Feeling In My Bones (Tidy Desk Session)
Walking On Rivers - Feeling In My Bones (Tidy Desk Session)
Walking On Rivers - Overachiever (Official Video)
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