Walking On Rivers: Missing Melodies

"The music keeps me falling in love“ - Walking On Rivers begeben sich in ihrer neuen Single „Missing Melodies“ auf die Suche nach der nächsten catchy Hook und bekennen sich dabei unmissverständlich zu ihrer tiefen Liebe zur Musik. Ein treibender feelgood Indie Song inspiriert durch den amerikanischen Disco der siebziger und achtziger Jahre, der einem mit seiner immer wiederkehrenden Bassline, den punchy Drums und den eingängigen Falsetto Vocals so schnell nicht mehr aus dem Kopf gehen will. Und so wie der Song uns mit auf eine Reise nimmt, ist auch seine Entstehungsgeschichte. Produziert wurde der Song nämlich im September 2024 während eines dreiwöchigen Trips nach Oklahoma City, USA an die Academy of Contemporary Music, die unter der Leitung des Flaming Lips Managers Scott Booker steht. Und man hört es dem Song an - die moderne und stimmungsvolle Produktion hat eine Weite und Internationalität, die wohl niemals vermuten ließe, dass diese Musik tatsächlich mitten aus Dortmund stammt. Nicht zuletzt deswegen erweist es sich als gute Idee, dass das Duo um die Multiinstrumentalisten David Laudage und Martin Kreuzer abermals auf den Kölner Produzenten Sven Ludwig (Fil Bo Riva, OK Kid, Lina Maly) gesetzt hat, der die beiden mit in die USA begleitet hat. Ebenfalls bei den Sessions anwesend war der in OKC ansässige Grammy-Award nominierte Produzent und Violinist Patrick Conlon, der die Strings für den Song geliefert hat. Die schillernden E-Gitarren wurden nachträglich in Köln vom Dortmunder Jazz-Gitarristen und langjährigen Freund der Band Matthias Spruch eingespielt. Hört man auf die Lyrics des Songs, wird schnell klar worum es geht: „I need to know how to find it, to be in control in the heat of the moment when I find it“. Sänger David Laudage besingt das Songwriting selbst - eine ständige Suche nach der nächsten Melodie, die zwar schwer sein kann, allerdings auch wunderbar beflügelnd - „now the feeling’s getting stronger, so I just carry on, the music keeps me falling in love“. Man spürt diesen Enthusiasmus über den ganzen Song hinweg, der auch ein neues Kapitel der Band als Duo einläutet. Allerspätestens im Chorus wird dann klar, dass die beiden fest an das glauben, was sie tun: „I feel my heart beating, something to believe in, the music keeps me falling in love“. Die ab und zu aufkommende verhallte Line „I’m missing a melody“ erscheint beim hören daher schon fast ironisch, denn an guten Melodien fehlt es Walking on Rivers ganz sicher nicht. „Missing Melodies“ ist die erste Singleauskopplung des anstehenden Debut Albums „Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction“, das noch 2025 erscheinen soll.



Liveshows:



17.05 - Münster - Planetarium (Special Show + Pre-Order Start Album)

22.10 - Leipzig - Neues Schauspiel

23.10 - Berlin - Maschinenhaus

24.10 - Hamburg - Nochtwache

25.10 - Köln - YuCa

13.12 - Dortmund - Junkyard