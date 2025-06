"There's nothing to lose when it's strangers to lovers" – in ihrer neuen Single „Waste the Night“ nehmen Walking On Rivers uns mit in ein nächtliches Szenario voller Möglichkeiten, Verheißungen und flüchtiger Nähe. Treibende Drums, ein satter Bass und eingängige Hooks treffen auf Disco-Vibes und machen den Song so zu einem ansteckenden Indie-Pop Gem mit Hitpotential, der einen durch die Nacht tanzen lässt. Zwischen Sehnsucht, Euphorie und Eskapismus ist der Song vor allem eins – catchy, modern und voller Energie. Inhaltlich ist Waste the Night eine Ode an das Feiern und das Loslassen – an jene Nächte, in denen alles möglich scheint und wir uns mit fremden Menschen verbinden, ganz ohne Morgen. Zeilen wie "take my hand and waste the night away, waste the night in oh so many ways" oder "you can take what you want, everything all at once" erzählen von dieser f lirrenden Intensität, die entsteht, wenn man sich dem Moment hingibt. Es ist ein Song über Begehren, Nähe, Selbstaufgabe – aber auch über die Frage, ob das alles je genug sein wird: "we waste the night away, will it ever be enough?" Im traumwandlerischen C Part wird die ekstatische Stimmung dann kurz gebrochen – Akustikgitarre, verhallte E Gitarren und die Zeile "don’t you know that I want you so?" verleihen dem Song einen fast zärtlichen Tiefgang, bevor der Beat mit voller Wucht zur letzten Hook zurückkehrt. Produziert wurde Waste the Night von Sven Ludwig (u. a. Fil Bo Riva, OK Kid, Lina Maly), der bereits die letzte EP Time to Lose Control mit dem Duo realisierte. Seine Handschrift ist auch hier deutlich hörbar: knackige Drums, groovige Basslines, schillernde Gitarrenflächen und eine passgenaue Soundästhetik lassen den Song zwischen Indie, Pop und Clubmusik changieren. Der Track klingt international, verspielt, druckvoll – und zeigt Walking On Rivers auf einem neuen kreativen Höhepunkt. Nach OK City Sun und Missing Melodies ist Waste the Night bereits die dritte Single aus dem kommenden Debütalbum Bright Screen, Red Eyes, Science Fiction, das im Herbst 2025 erscheinen wird. Mit jedem neuen Song erweitern Walking On Rivers ihr musikalisches Spektrum und zeichnen ein spannendes Bild ihrer ganz eigenen Version von moderner Indie-Pop Musik – tanzbar, emotional und voll cinematic energy