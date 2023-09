Walking On Rivers: Good Times

Mit ihrer neuen Single “Good Times” knüpft das Dortmunder Trio Walking on Rivers genau da an, wo sie mit ihrer im Juni 2021 erschienenen EP “Time To Lose Control” aufgehört haben: Groß angelegte Songs im modernen Indie-Gewand gepaart mit Hooks, die einem so schnell nicht mehr aus dem Kopf gehen wollen. Dazu kommen selbstbewusste Lyrics, die die euphorischmelancholische Anmutung der Songs aufgreifen und erst beim zweiten oder dritten Durchlauf so richtig da ankommen, wo die Band sie haben will. Hört man genau hin, so wird einem jedoch relativ schnell klar, dass es Walking On Rivers in ihrer neuen Single nicht wirklich um “Good Times” geht - es ist viel mehr ein zynischer Kommentar, eine Art ironische Selbstreflexion an das eigene widersprüchliche und gleichgültige Verhalten; und das unserer Gesellschaft. Direkt zu Beginn führen uns stimmungsvolle Tape-Strings begleitet von 8O8 Toms direkt ins Herz des Songs, wenn David Laudage singt: “So I keep holding on to all the things I know I never should have learnt to call my own / I just want you to know / we don’t have to say no to all the good times”. Diese Zeilen brennen sich unweigerlich ein und erinnern uns daran, dass wir uns zwar oft den Folgen unserer Lebensweise bewusst sind, jedoch trotzdem daran festhalten, um einfach nur ‘ne gute Zeit zu haben und nichts ändern zu müssen. Dieses Mal in band-interner Eigenregie von Borsti Pieper produziert, schafft der Song es diese Message mit zunehmender und überzeugender musikalischer Intensität zu übermitteln. Die fast schon elektronisch anmutende ruhige erste Strophe entwickelt sich stetig Schicht um Schicht zu einem fetten Arrangement, das es spätestens ab dem Einstieg von Martins Kreuzers treibenden Drums schwierig macht die Füße und den Kopf beim Hören still zu halten. Bei all der Catchy-ness und Tanzbarkeit schafft es die Band wie gewohnt trotzdem, dass die Lyrics wirken. Walking

On Rivers klingen in “Good Times” selbstbewusster denn je und man merkt, dass sie genau wissen, was sie tun.