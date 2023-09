dreimalumalpha: Zu Besuch

Die zweite Single des Debütalbums „Jugend ans Geld verloren“ von Dreimalumalpha wirft sie direkt ins Geschehen. Kannst du noch mit mir? Kannst du noch mit dir? Können wir noch mit uns? „Zu Besuch“ zeigt Bilder von Treffen und Verweilenden, deren mystisches Glück verschlüsselt bleibt.

Indie Rock trifft auf Punk Elemente – diese innovative Kombination wird von der dreiköpfigen Band aus Innsbruck verkörpert. Sie beschreiben ihre Musik metaphorisch wie ein Bett an einer Straße. Das Bett ist bequem, jedoch kann man es nicht von der Stelle bewegen – man darf sich zurücklehnen und entspannen, jedoch sollte einem bewusst bleiben, wo man sich befindet.

Dreimalumalpha stellen neue poetische Wege in Aussicht, erzählen von ewigen Leiden und Wünschen die wir schon längst vergessen und doch tief in uns wühlen und drängen. 2018 veröffentlichte die Band ihre EP „Bleibt zurück“.

Mit ihrem Debütalbum „Jugend ans Geld verloren“, das im Winter erscheinen wird, schüren Sie menschliche Hoffnungen und deren reißerischen Kräfte.

„Alles was groß ist“ wundert sich zum Beispiel über die Menschen, will mit Wut über die tagtägliche Ohnmacht triumphieren. Und wenn die Zeit dann da ist, kommt in „Ohne Theorie keine Revolution“ als letzte Nummer der Scheibe eine scheinbar banale Anklage auf die gesellschaftlichen Sitten und deren unglaublichen Trivialitäten. Aus Pop und Rock kommt im zartbitteren Indie-Gewand in neuen poetischen Gewändern bei Dreimalumalpha alles heraus was heraus muss!