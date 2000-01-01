Indie Rock trifft auf Punk Elemente – diese innovative Kombination wird von der dreiköpfigen Band aus Innsbruck verkörpert. Sie beschreiben ihre Musik metaphorisch wie ein Bett an einer Straße. Das Bett ist bequem, jedoch kann man es nicht von der Stelle bewegen – man darf sich zurücklehnen und entspannen, jedoch sollte einem bewusst bleiben, wo man sich befindet. Dreimalumalpha stellen neue poetische Wege in Aussicht, erzählen von ewigen Leiden und Wünschen die wir schon längst vergessen und doch tief in uns wühlen und drängen.

Aus Pop und Rock kommt im zartbitteren Indie-Gewand in neuen poetischen Gewändern bei Dreimalumalpha alles heraus was heraus muss! Frisch gekürt zum FM4 SOUNDPARK ACT DES MONATS DEZEMBER!