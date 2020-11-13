dreimalumalpha: Am Karussel von Ingo Blaumann

Das Karussell und seine Reise.

Immer wieder vor und zurück kehren die Akkorde wie die Menschen am Drehspiel an den eisernen Fäden. Wer weiß, ob einen das rotierende Etwas nicht verschluckt und man nie wieder auftaucht?

Soweit wird es nicht kommen. Die Eltern haben alles im Griff und die Kinder sind am Trip. Jaja.

Die Gitarre entscheidet sich wie ein schüchternes Kind so wie das Schlagzeug nach dem eifrigen Gedrehe mit dem Bass, dazu, doch in den Refrain zu steigen der ein Zug ist und sich durch die Aussichtslosigkeit des Sachverhaltes der Macht der Nachbarschaften zu drängen versucht.

Es ist fantastisch bei Ingo Blaumann.

Mit der dritten Single „Am Karussell von Ingo Blaumann“ aus dem Debütalbum „Jugend ans Geld verloren“ (VÖ 04.12.20) bleibt die Innsbrucker Band Dreimalumalpha weiter kryptisch.

Sie beschreiben ihre Musik metaphorisch wie ein Bett an einer Straße. Das Bett ist bequem, jedoch kann man es nicht von der Stelle bewegen – man darf sich zurücklehnen und entspannen, jedoch sollte einem bewusst bleiben, wo man sich befindet.

Dreimalumalpha stellen neue poetische Wege in Aussicht, erzählen von ewigen Leiden und Wünschen, die wir schon längst vergessen haben und doch tief in uns wühlen und drängen. 2018 veröffentlichte die Band ihre EP „Bleibt zurück“. Mit ihrem Debütalbum „Jugend ans Geld verloren“ schüren sie menschliche Hoffnungen und deren reißerischen Kräfte.