dreimalumalpha: Jugend ans Geld verloren

"Manchmal braucht es nicht mehr als drei gute Akkorde und jede Menge Gespür für die musikalischen Vorbilder: Ein gutes Lied ist ein gutes Lied." - FM4

"Im Falle von Dreimalumalpha ist das aber kein Beweis von mangelndem Zeitgeist, sondern ein Statement für die Allgemeingültigkeit der transportierten Gefühlswelten. Zeitlos quasi. Denn das Album wird auch noch in zehn, zwanzig oder vierzig Jahren funktionieren." - The Gap

Die Zeit ist da!

Dreimalumalpha, frisch gekürt zum FM4 Soundpark Act des Monats Dezember, stellen neue poetische Wege in Aussicht, erzählen von ewigen Leiden und Wünschen, die wir schon längst vergessen haben und die doch tief in uns wühlen und drängen. Mit seinem Debütalbum „Jugend ans Geld verloren“ schürt das Trio aus Innsbruck menschliche Hoffnungen und deren reißerischen Kräfte.

Die Single „Zu Besuch“ zeigt Bilder von Treffen und Verweilenden, deren mystisches Glück verschlüsselt bleibt. „Alles was groß ist“ wundert sich über die Menschen, will mit Wut über die tagtägliche Ohnmacht triumphieren. Und wenn die Zeit dann da ist, kommt in „Ohne Theorie keine Revolution“ als eine scheinbar banale Anklage auf die gesellschaftlichen Sitten und deren unglaublichen Trivialitäten.

Aus Pop und Rock kommt in neuen poetischen Gewändern bei Dreimalumalpha alles heraus, was heraus muss!