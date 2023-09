“Ohne Theorie ein Revolution, im Sommer ohne google”.

Zum Ausdruck kommt, was zu kurz kommt. Drei Instrumente und eine Geschichte nehmen euch mit. Es reicht zu streicheln oder zu scherzen wenn es darum geht zu berühren. DREIMALUMALPHA will aber anfassen und schütteln. So, dass man nicht vergessen kann, wenn man wieder geht, und so, dass man sich ordentlich abklopfen muss.