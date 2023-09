benzii: Uncertain Cold (Luca Eck 2626 Mix)

benzii kooperiert mit dem aufstrebenden Techno-Talent Luca Eck, um ihrer Single "Uncertain Cold" seine persönliche Note zu verleihen. Benzii sehnt sich nach einem Gefühl von Stabilität und Sicherheit in einer unberechenbaren Welt und führt in "Uncertain Cold" einen Dialog zwischen Gedanken und Gefühlen: Soll sie den Sprung in kalte, unerforschte Gewässer wagen? Oder soll sie auf dem schmalen Grat der Unentschlossenheit wandern, der sie in weitere Ungewissheit führt.



Luca Eck übersetzt ihren ruhelosen Gemütszustand in eine Mischung aus durchdringenden perkussiven Sequenzen, harschen analogen Basslinien und kristallinen Metallophonsequenzen. Luca Eck kombiniert den ekletischen Hyperpop von benzii mit seinem Signature-Sound, den das Numéro Magazine als "voll von Emotionen" charakterisiert, und liefert einen energiegeladenen Remix voller cineastischem Storytelling und innovativem Sounddesign.



Die gebürtigen Berliner benzii und Luca Eck bewegen sich an der Schnittstelle zwischen Techno und futuristischer Popmusik: Von Medien wie Notion und Diffus für ihr brutal ehrliches Songwriting und ihre musikalische Experimentierfreudigkeit gelobt, hat benzii kürzlich ihre erste Europatournee begonnen. Luca Eck, der von DJ Mag und Dance Wax als "rising star" bezeichnet wird, hat die queere Club-Szene im Sturm erobert und innerhalb kürzester Zeit Millionen von Streams auf seiner Diskografie erzielt, darunter Kollaborationen mit TAAHLIAH und Nur Jaber.