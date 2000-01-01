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benzii
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benzii

Inspiriert von der zarten Verschmelzung von ätherischem Future-Pop und Techno, vermittelt der junge Berliner benzii eine akustische und lyrische Botschaft; eine Botschaft von tiefgründiger Poesie und ehrlichem Ausdruck. Ein Cocktail aus Emotionen, der nur darauf wartet, geschüttelt zu werden und zu explodieren.

In einer Welt, in der Transparenz und Ehrlichkeit immer seltener werden, ist benzii eine Identität, die die düstere Entropie des Lebens mit der immerwährenden Melancholie umarmt. Diese einzigartige Mischung hat Songs hervorgebracht, die ihr eigenes Universum erschaffen und von Musikmagazinen wie Diffus, die ihre Arbeit als "Avantgarde-Techno-Pop" beschreiben, gelobt werden.

Die 21-Jährige Berlinerin veröffentlichte bereits nach nur zwei Jahren Karriere als Musikerin ihr Debütalbum “Bare Skin” und folgte mit weiteren Werken stetig.

Angetrieben von der Faszination für die Parallelen zwischen der Kraft und Unvorhersehbarkeit von Wasser und Emotionen, veröffentlichte sie ihre EP "Tritoness & The Scent of Rain" - eine fesselnde Odyssee, die in eine Liebesgeschichte eintaucht, die im wässrigen Reich von Tritoness spielt und in ihrer Single "vision$$" gipfelt.

Zusätzlich zu ihren Soloprojekten hat benzii mit geschätzten Techno-Künstlern wie Luca Eck zusammengearbeitet und das Multi-Genre-Kollektiv "Nemesis" zusammen mit anderen talentierten Künstlerinnen (emi x, SlushhKitten, Fiese Luise) gegründet. Dieses Kollektiv unterstützt und fördert aktiv FLINTA-Künstlerinnen, mit dem Ziel ihren Stimmen und Beiträgen mehr Gewicht zu verleihen.

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Cover: benzii - spirallore (EP)
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Cover: benzii - beine spüren
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Cover: benzii - crush me stars
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Cover: benzii - sweat pearls
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Cover: benzii - visions
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Cover: benzii - Uncertain Cold (Luca Eck 2626 Mix)
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Cover: benzii - Tritoness & The Scent of Rain
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Cover: benzii - Drip Drop
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Cover: benzii - Uncertain Cold
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Cover: benzii - Bare Skin
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Cover: benzii - Mess Me Up
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Cover: benzii - Defense Mechanism
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Cover: benzii - Broken Mind
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benzii - Broken Mind (Official Video)
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benzii - Butterflies
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