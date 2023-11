benzii: crush me stars

crush me stars: über eine Nacht, in der die Vernunft zermalmt und inhaliert wird.

Aus der Berliner Clubkultur und poetischen Balladen formt die 21-jährige Berliner Künstlerin benzii ihren eigenen, unverwechselbaren Sound. Mit "crush me stars" taucht sie in melancholische Tiefen ein und sucht einen Ausweg inmitten pulsierender Clubnächte. Sie beschreibt den Drang, "das Funkeln einzuatmen, um (ihren) Verstand zu verwischen", um Chaos und Trostlosigkeit zu entfliehen - wenn auch nur für eine Nacht. In Zusammenarbeit mit Nicolas Sales verwebt sie ihre zarten Vocals mit dunklen Techno-Beats und lädt dazu ein, in eine Nacht einzutauchen, in der Logik und Vernunft zermalmt und inhaliert werden.

-

In einer Welt, in der Transparenz und Ehrlichkeit immer seltener werden, ist benzii eine Identität,die die düstere Entropie des Lebens mit der immerwährenden Melancholie umarmt. Diese einzigartige Mischung hat Songs hervorgebracht, die ihr eigenes Universum erschaffen und von Musikmagazinen wie Diffus, die ihre Arbeit als "Avantgarde-Techno-Pop" beschreiben, gelobt werden.

Die 21-Jährige Berlinerin veröffentlichte bereits nach nur zwei Jahren Karriere als Musikerin ihr Debütalbum “Bare Skin” und folgte mit weiteren Werken stetig.

Angetrieben von der Faszination für die Parallelen zwischen der Kraft und Unvorhersehbarkeit von Wasser und Emotionen, veröffentlichte sie ihre EP "Tritoness & The Scent of Rain" - eine fesselnde Odyssee, die in eine Liebesgeschichte eintaucht, die im wässrigen Reich von Tritoness spielt und in ihrer Single "vision$$" gipfelt.

Zusätzlich zu ihren Soloprojekten hat benzii mit geschätzten Techno-Künstlern wie Luca Eck zusammengearbeitet und das Multi-Genre-Kollektiv "Nemesis" zusammen mit anderen talentierten Künstlerinnen (emi x, SlushhKitten, Fiese Luise) gegründet. Dieses Kollektiv unterstützt und fördert aktiv FLINTA-Künstlerinnen, mit dem Ziel ihren Stimmen und Beiträgen mehr Gewicht zu verleihen.