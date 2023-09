benzii: Defense Mechanism

Für ihre erste Veröffentlichung “Broken Mind“, ein Liebesgeständnis, erhielt die Berliner DIY-Künstlerin Benzii einige Aufmerksamkeit von (inter-)nationalen Playlist-Kurator*innen, Radiosendern und Onlinemagazinen. Nun schreibt sie die sehr persönliche Coming of Age Geschichte weiter.

Ihre neue Single „Defense Mechanism“ malt das konträre Bild zu „Broken Mind“, musikalisch und inhaltlich. Denn Benzii stellt ihre Autonomie über die Romantik, möchte sich dieser also nicht hingeben wie in „Broken Mind“ und versucht so, ihre Verletzlichkeit zu verbergen.

Sie fürchtet Abhängigkeit, sobald sie sich emotional jemandem öffnet, möchte aber trotzdem Nähe und Wärme spüren. Benzii beschreibt mit „Defense Mechanism“ nicht nur ihre eigenen Ängste, sondern die der Genration Z. Die verbreitete Datingkultur dominieren Plattformen wie Tinder, genutzt für flüchtige Nähe auf einen Swipe.

Zusammen mit dem befreundeten, erst 17-jährigen Gustav Kemps arbeitet sie daran ein Zusammenspiel zu kreieren, welches diese Gefühle widerspiegelt. Im dunklen Elektrosound geht das Gefühl von Einsamkeit und Verlust trotz körperlicher Intimität miteinher, untermauert von ihrem Gesang.