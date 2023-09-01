"sweat pearls" - eine Hommage an die Schönheit von Tropfen, die von der Haut abperlen.

Inspiriert von der dichten Atmosphäre hitziger Clubnächte, in denen durchnässte Kleidung, klebrige Haut und zärtliche Intimität ineinander übergehen, legt die 21-jährige Künstlerin benzii mit einer weiteren hypnotisierenden, experimentellen Trance-Pop-Single nach.

Einmal mehr wechselt die Berlinerin gekonnt von einer verträumt-melancholischen Klangästhetik zu einem elektrisierenden, euphorischen Rave-Refrain und webt ihre einzigartige Stimme und Poesie in die Komposition ein.

Inspiriert von ihrer altbewährten Muse, der Zweideutigkeit des Wassers, verleiht benzii "sweat pearls" ihre charakteristische Mehrdimensionalität, indem sie Sensualität mit einer aufmerksamen und doch emotionalen Wendung verbindet.

benzii zeigt erneut, dass Trance-Pop sowohl Melancholie als auch Euphorie verkörpern kann, sich mühelos verschiedenen Emotionen anpassen kann und wie typisch dazu einlädt, die Spannung von Flüssigkeiten jeglicher Art zu spüren.