benzii: Tritoness & The Scent of Rain

Mit “Tritoness & The Scent of Rain” erzählt benzii die Geschichte von Herzschmerz und Rastlosigkeit in einer magischen Hyper-Pop-Techno-Wasserwelt.

Inspiriert von der zarten Verschmelzung von Ethereal Future-Pop und Techno, vermittelt die junge Berlinerin benzii eine akustische und lyrische Botschaft; eine Botschaft von tiefgründiger Poesie und ehrlichem Ausdruck. Einen Cocktail aus Emotionen, der nur darauf wartet, geschüttelt zu werden, um zu explodieren.

Fasziniert von den Parallelen zwischen der Kraft und Unberechenbarkeit von Wasser und Emotionen, schrieb benzii eine Odyssee einer Liebesgeschichte, spielend in der Wasserwelt von Tritoness. Diese Welt wird regiert von mitreißenden Emotionen und dem Wunsch nach ultimativen Entscheidungen in Hoffnung auf Klarheit in trüben Gewässern. Durchdrungen von einer Soundkulisse, die benziis fesselnde Lyrik nicht besser hätte unterstreichen können.

Von schnellen mitreißenden Tanztracks wie “Tides” bis zu dunklem Experimental Avantgarde-Pop, zu hören in “Drip Drop”, bietet “Tritoness & The Scent of Rain” eine beeindruckende Vielschichtigkeit innerhalb von nur fünf Musiktiteln, welche unterschiedlicher und gleichzeitig zusammenhängender nicht sein könnten. Der rote Faden ist klar: Die ergreifende Geschichte von Tritoness, erzählt durch benziis einzigartige Stimme und eine wiederkehrende Wasser-Soundkulisse, welche sich vor Genre-Vermischung und herzergreifende Transparenz nicht scheut.

Beginnend mit dem gleichnamigen sphärischen Intro, lässt Tritoness alias benzii Hörer*innen in ihre Welt eintauchen. Die Wasseroberfläche besteht aus glitchiger Sprech-Poesie und sirenenartigen Melodien, welche wie ein Klappentext der Geschichte von Tritoness verstanden werden können.

Der treibenden Fokustrack “Tides” stellt das erste Kapitel der Erzählung dar, welches die Protagonistin Tritoness aus der dritten Person vorstellt - benziis Alter Ego. Ein Wesen der See, das nach ergreifender Intensität strebt, so kraftvoll wie die Gezeiten des Meeres.

Ab der dritten Passage hört man die Protagonistin Tritoness wieder aus eigener Perspektive. “Drip Drop” umarmt sowohl einen düster pochenden Sound, überwältigende Gefühle als auch eine eindringliche Sinnlichkeit, welche nicht gestillt werden kann.

Gefolgt von einem emotionalen Future-Pop-Sound, begibt sich Tritoness in “Uncertain Cold” auf eine Suche nach Stabilität und Sicherheit in unberechenbaren Sphären, in welchen sie sich fragt, ob sie kämpfen oder fliehen soll: Soll sie den Sprung ins kalte Wasser wagen? Oder soll sie die Gratwanderung der Unentschlossenheit antreten, die sie in weitere Ungewissheit führt.

Mit “Drop Teardrops” überrascht benzii mit einem verträumten Finale. Man könnte fast meinen, sie ist ermüdet von den vielen Rätseln, löst sich von dem Anspruch auf Antworten, jedoch nicht von der Hoffnung, wie man aus ihrer Textzeile "give me proof that you care, I want to believe” heraushört.

“Tritoness & The Scent of Rain” ist die Geschichte über die Sehnsucht nach Regen, der sich immer wieder anzukündigen scheint, jedoch nie auf Tritoness herunterströmt, um ihren Durst auf Antworten zu stillen. Zusammen mit den Produzent*innen Geistha und RGB1 schrieb benzii eine EP, welche akustisch, lyrisch und visuell Hörer*innen in ein ganz eigenes kleines Universum entführt, geformt von Sehnsucht und Mystik.

Über benzii:

Transparenz und Ehrlichkeit sind heutzutage nur noch schwer zu finden. Die Suche danach führte zu “benzii”: eine Identität, die die düstere Entropie des Lebens mit der immerwährenden Melancholie umarmt. Diese Mischung führte zur Entstehung von Liedern, die ihren ganz eigenen Charakter haben. Ihr Debütalbum „Bare Skin“ ist am 26.08.2022 erschienen.

Neben ihrem eigenen Projekt arbeitete benzii mit Techno-Künstler*innen wie Luca Eck zusammen und gründete zusammen mit anderen fe*male Artists (emi x, SlushhKitten, Fiese Luise) ein Multi-Genre-Kollektiv namens “Nemesis”, welches sich für FLINTA Artists einsetzt.

Ab 18.02. geht benzii mit ihrer neuen EP und den Songs ihres Debütalbums auf Tour.

18.02. Berlin - Loophole

22.02. Lodz - Cyrk Pod Z.X.

23.02. Warschau - Chmury

01.03. Wien - Bricks

09.03. Hamburg - Bar227