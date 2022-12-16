benzii: Drip Drop

Mit einem dunklen, pochenden Beat, durchdrungen von benziis typischen, fesselnden hohen Vocals, erzählt die 20-jährige Berliner Singer-Songwriterin und Produzentin in ihrer neuen Single "Drip Drop" von Nässe und der bedrohlichen Kraft der Sinnlichkeit.

Mit den Kl�ängen von Pfeilschüssen, Stöhnen und tropfenden Wasser, die benziis Lyrik nicht besser unterstreichen könnten, hat sie zusammen mit dem Produzenten RGB1 einen dunklen, verführerischen elektronischen Sound geschaffen, der einen sofort in den Bann zieht.

Das Chaos der Liebe findet seinen Weg wieder, wie man im Musikvideo von benzii sehen kann - eine Visualisierung des Chaos der Gefühle.



Wie schon in ihrer vorherigen Single "Uncertain Cold" beleuchtet benzii die Anziehung und den Wunsch nach mehr Intensität aus einem rationalen und emotionalen Blickwinkel, beschrieben in einer Wasser-Bildsprache.



