benzii: Broken Mind

Schon von Geburt an ist benzii umgeben von Musiker*innen, DJs und Produzent*innen. Sie erfährt bereits im Kindesalter, wie man durch Kunst Gefühle entdecken und verarbeiten kann. Da ihre Eltern beide nicht nur als Manager bei einer Major-Plattenfirma arbeiteten, sondern auch selbst ein Independent Label aufbauten, entdeckte benzii schon früh die ganze Bandbreite musikalischer Genres. Die größte Inspiration der Berlinerin sind kommerzielle Künstler*innen wie K.Flay, jedoch auch Nischenmusiker*innen wie Eartheater oder Alice Phoebe Lou.

Ihr Ziel ist es, ein ungewöhnliches Zusammenspiel von Gesang und Elektro zu schaffen, welches die Lyrics mit in den Fokus nimmt. Ihre Songs komponiert sie selbst, spielt sie in der Regel alleine ein, aber lässt sich gern bei der Produktion helfen.

Ihre erste Veröffentlichung „Broken Mind“ umschreibt die Gedanken und Gefühle, die ungesagte Worte und Taten bei ihr auslösen. Mit dem Song fordert benzii radikale Ehrlichkeit anstelle indirekter Kommunikation, welche gerade im digitalen Zeitalter die primäre zu werden scheint.