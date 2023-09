benzii: Tsunami

benzii überwältigt uns mit ihrer Single “Tsunami”, einem Sound, der einen zum Zerfließen bringt.



Mit “Tsunami” veröffentlicht die 19-jährige Berlinerin das softe, mythische Gegenstück zum Vorgänger “Molotov”. Statt in harten Techno-Beats wiegt benzii Hörer*innen dieses Mal in einem melodischen, Genre übergreifenden Elektro-Sound, wie man ihn aus früheren Songs wie “Butterflies” kennt.



Mit sanfter Kraft und Anmut zeichnet benzii in “Tsunami” die Poesie von Vertrauen und Nähe in einer distanzierten und kalten Welt, welcher wir alle entfliehen wollen. benzii beschreibt die Faszination und den Wunsch nach dem inneren Tsunami der Gefühle. Ein Schauer lauter Emotionen, ausgelöst durch eine tiefe Verbundenheit, welche wir alle als unerklärlich, magisch empfinden und nach der wir stetig suchen.

Mit “Tsunami” spricht benzii das aus, was sich manch eine*r nicht traut einzugestehen:

Die Sehnsucht nach kopfloser Intimität



Im dazugehörigen Video Trailer visualisiert benzii diese Verbundenheit zwischen Menschen in einer künstlerischen Performance, in welcher sie inmitten eines Haufens aus Körpern mit diesem verschmilzt, sich verbindet und zuletzt zu einem Ganzen wird.