benzii: Uncertain Cold

Auf der Suche nach Stabilität und Sicherheit in unberechenbaren Sphären berührt benzii mit ihrer neuesten Veröffentlichung "Uncertain Cold" - ein Dialog zwischen Gedanken und Gefühlen.

"Uncertain Cold" zielt darauf ab, unbeantwortete Fragen zu klären. Es ist eine musikalische Reise, die aus dem Versuch entstanden ist, dem Unbekannten einen Sinn zu geben.

Doch das Streben nach Klarheit scheint bei der Künstlerin nur negative Schreckensszenarien hervorzurufen. Infolgedessen fühlt sie sich handlungsunfähig. benzii bittet um eine äußere Kraft, die ihr bei der Entscheidung hilft, ob sie kämpfen oder fliehen soll: Soll sie den Sprung ins kalte Wasser wagen? Oder soll sie die Gratwanderung der Unentschlossenheit antreten, die sie in weitere Ungewissheit führt.

Inspiriert von elektronischer Musik und Hyper-Pop, unterstreicht die junge Berlinerin, dass sie sich keine musikalischen Grenzen setzt. Ihr Sound charakterisiert sich durch ihre "brutal softness“, eine Form des Songwritings, die für Emotionalität und kompromisslose Ehrlichkeit steht.

Das Musikvideo erforscht das Konzept von Jäger und Gejagtem. benzii ist in der Rolle einer Jägerin zu sehen, die auf der Suche nach ihrem verletzten und verängstigten Ego ist. Ihr Ziel ist es, dessen Leiden zu beenden. Wenn nötig, mit Gewalt.