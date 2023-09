benzii: Mess Me Up

Mit ihrer neuen Single “Mess Me Up” erzählt die junge Berlinerin benzii uns eine Geschichte von Freundschaft, Spannung der Sehnsucht nach Wagnis und Intimität, untermauert von euphorischen Techno.

benzii fordert den Sprung ins kalte Wasser. Potenzielle Konsequenzen, wie das Durcheinander der Gefühle soll in Kauf genommen werden. Risiko im Sinne magische Euphorie.

Dennoch gesteht benzii uns in “Mess Me Up”, dass ihr der nötige Mut selbst fehlt, um ihre Fantasien umzusetzen. Daher schwelgt sie im dazugehörigen Musikvideo lediglich in sinnlichen Träumen, in welchen sie Hingabe über Vernunft stellt. Traumsequenzen veranschaulichen das LGBTQ+ Liebesdrama in dem sie sich verliert und zeigen auf, wie Schmal der Grat zwischen platonischer Liebe und sexueller Anziehung sein kann. Denn diese Anziehung ist oftmals die Tür zur eigenen Sexualität.

So startet auch musikalisch “Mess Me Up” verlegen und zärtlich, wandelt sich jedoch in einen tanzbaren euphorischen Techno Sound. In Kombination mit benziis charakteristischen, gesungen Melodien wird einem „Mess Me Up“ nicht mehr aus dem Kopf gehen.

“Mess Me Up” ist für all die, die sich für die Schönheit der Unvernunft begeistern, sich jedoch in der Vernunft verlieren. Aber vielleicht reicht ja auch schon das Spielen des Songs sich ins sinnliche Durcheinander zu wagen…