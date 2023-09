benzii: visions

vision$$ - benziis fesselndes Produktions Debüt

Das Herz ausschütten, Funken löschen und sich auf eine emotionale Reise des Trancedance begeben.

"vision$$" stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Karriere von benzii dar, da es ihr erster vollständig selbstproduzierter Track ist, der ihr Wachstum und ihr künstlerisches Können unter Beweis stellt.

Durch ihre ergreifende und experimentelle Trance-Pop-Single nimmt benziis ausgeprägte emotionale Tiefe in ihrer Poesie und ihrem hypnotisierenden Gesang einen noch intimeren und aufrichtigeren Ton an. Einmal mehr schafft die 21-Jährige gekonnt den Spagat zwischen Melancholie, Hyperpop und Techno.

Mit "vision$$" schließt benzii ein früheres Kapitel ihrer im Frühjahr erschienenen EP "Tritoness & The Scent of Rain" ab und beginnt gleichzeitig eine aufregende neue Saga. In dieser neuen Phase bricht sie furchtlos aus alten Mustern aus und umarmt das Unbekannte - die fesselnde Dunkelheit, die vor ihr liegt.