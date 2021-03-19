benzii: Dystopia

Die Poetik der Generation Z wird von der Berliner Künstlerin benzii zwischen Bedroom-Pop und Techno atmosphärisch neu geschrieben. Mit radikaler Ehrlichkeit verfasst sie einen intimen Coming-of-age Soundtrack, der stets auch Gesellschaftsstrukturen, wie sie z.B. in Datingapps manifestiert werden, entwaffnet. Ihr selbstbewusster und doch emotionaler Sound profitiert dabei von ihrer Kindheit, die sie umgeben von den diversesten Musiker*innen verbrachte.

Dabei lernte Benzii auch früh das Klavier spielen und so träumt die Klaviermelodie zu Beginn ihrer neuen Single "Dystopia" von der Naivität der Kindheit. Doch der Schlag der Realität lässt nicht auf sich warten und so setzt ein düstere Techno Beat nach wenigen Sekunden ein und beginnt mit pochendem Herzen die Verträumtheit zu dominieren.

"Dystopia" interpretiert benziis Kampf mit der eigenen Identität in der Geisterstadt, in der wir durch den Lockdown alle leben. Die Eintönigkeit, die tiefe Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich und die Zukunftsangst gehen dabei weit über einen gewöhnlichen "teenage angst" Moment hinaus - viel mehr sind Benziis Zeilen ein Symptom der Gesellschaft. Der Song beweist dabei auf vielen Ebenen, wie vielschichtig nicht nur die Thematik ist, dass sie wild und zugleich zutiefst verletzend ist, sondern auch die Stärken benziis, die mit dieser Single erneut zeigt, dass sie eine der spannendsten aufstrebenden Künstlerinnen ist!