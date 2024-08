benzii: morgengrau

Mit „morgengrau“, ihrer neuesten Single, lädt die Berliner Künstlerin benzii dazu ein, in das sanfte, nebelverhangene Licht einzutauchen, das den flüchtigen Glanz neuer Begegnungen und ruhiger Momente vor der Morgendämmerung einfängt. Die verträumte Indie-Dance-Hymne fängt die nächtlichen Momente ein, in denen man aus der Routine ausbricht, sich in das Unbekannte verliebt und bis zum Tagesanbruch aufbleibt.

Gemeinsam mit RAR produziert, erzählt der Song von den frühen Morgenstunden, in denen die Zeit langsamer vergeht und neue Begegnungen elektrisch wirken. Mit atmosphärischen Synthesizern, sanften Beats und benziis Gesang erweckt „morgengrau“ die Aufregung eines ersten Crushes – die verschwitzten Hände, die Nervosität der ersten Gespräche und die Ungewissheit, wie die Nacht enden wird.

Als dritte Single aus der kommenden EP „Spirallore“ gibt „morgengrau“ einen Einblick in ein Projekt, das tief in der Symbolik der Spirale verwurzelt ist. Die EP behandelt die Spirale als Symbol für Veränderung, Wachstum und Transformation – Konzepte, die die Reise durch die Twenties durch Liebe, Freundschaft und Selbstfindung widerspiegeln. Sie steht für die Verwobenheit des Lebens und die endlose Suche nach Wissen, gepaart mit persönlichem und spirituellem Erwachen.

„morgengrau“ erzählt von der Spontaneität des Lebens und der Verbundenheit, die in der Stille des frühen Morgens entsteht. benziis EP „Spirallore“ erscheint am 27. September