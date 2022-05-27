Release
27.05.2022
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Kellermensch: Capitulism
Kellermenschs staubige und düstere Rockmusik, bildet den idealen Soundtrack für
Sebastian Wolffs brutale und persönliche Geschichten. Mit CAPITULISM treffen
Kellermensch genau ins Schwarze und fügen ihrem bekannten und einzigartigen
Universum neue Nuancen hinzu. Die 9 Songs sind erfrischend frei von Trends und
Dogmen der modernen Zeit. Das brutale, monströse und kenternde Chaos wechselt
sich ab mit einer noch nie da gewesenen überwältigenden und gedämpften
Gelassenheit - oft schön, ständig dunkel und schmerzhaft - und führt die Rocktexte
einmal mehr auf seltenen Boden.