Kellermensch: Capitulism

Kellermenschs staubige und düstere Rockmusik, bildet den idealen Soundtrack für

Sebastian Wolffs brutale und persönliche Geschichten. Mit CAPITULISM treffen

Kellermensch genau ins Schwarze und fügen ihrem bekannten und einzigartigen

Universum neue Nuancen hinzu. Die 9 Songs sind erfrischend frei von Trends und

Dogmen der modernen Zeit. Das brutale, monströse und kenternde Chaos wechselt

sich ab mit einer noch nie da gewesenen überwältigenden und gedämpften

Gelassenheit - oft schön, ständig dunkel und schmerzhaft - und führt die Rocktexte

einmal mehr auf seltenen Boden.