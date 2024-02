Joanna Gemma Auguri : Break Out

Break Out ist die erste Singleauskopplung aus „Hiraeth“, dem neuen Album von Joanna Gemma Auguri, welches im Juni 2024 auf Duchess Box Records erscheint. Mit seiner außergewöhnlichen Instrumentierung ist der sinnliche Song fast wie ein Zauberspruch, der nicht weniger als die Befreiung heraufbeschwört. Ein ruhiges, dunkles Songwriter Intro entwickelt sich zu einem cineastischen Pop-Song, der keinen Pathos scheut.

“Manchmal bedarf es eines starken Rucks von außen, um gewohnte Bahnen zu verlassen“, sagt Joanna Gemma Auguri über dieses Stück. „Let me overcome the borders of myself! Let me break out of here!”