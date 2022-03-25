Verhaltenstherapie: Hypochonder

Verhaltenstherapie droppt mit seinem Debütalbum „Hypochonder“ ein hartes Therapiebrett, bei dem sich jede*r Gen Y Hypochonder*in auf eine ganzheitliche, ultraromantische, musikalische Verhaltenstherapie gefasst machen kann.

Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar (Antoine de Saint-Exupery)

Ja Antoine, aber das Herz kann auch scheiße wehtun! Und so sind Themen wie Verlust, Herzschmerz, Loneliness und Melancholie die Triebfedern seines verhaltensmusikalischen Oeuvres.

VT geht es aber auch ganz dialektisch um die vielen kleinen Details im ganz großen Weltkontext und um die mutierten inneren Ängste, die uns den Tag versüßen. Er ist entweder ein im Abseits lauernder, stiller Beobachter oder ein sich Hineinstürzender - mitten in den Dschungel des gesellschaftlichen Wahnsinns.

Dabei schafft VT einen Sound, der zwischen Oldschool Hip-Hop, Underground Cloud-Rap, NDW und Neo-Schlager oszilliert und am Ende eine stilsichere Ambivalenz hinterlässt.

Doch wenn man erst einmal seinen ironischen Panzer durchstoßen hat, schlummert darunter ein ehrlicher Schmerz und der verzweifelte Wunsch, sein Umfeld doch ein wenig besser verstehen zu können. Denn die innere Sprachlosigkeit ist das größte Sprachrohr von Verhaltenstherapie.