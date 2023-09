VERHALTENSTHERAPIE

… ist das neue Soloprojekt des Künstlers Gordon Kämmerer, der als Regisseur im Film und Theater sowie als Schauspieler in diversen Kino- und TV-Produktionen bekannt wurde.

Verhaltenstherapie beschreibt eine Generation in ihren Dreißigern, die gerne als „Generation Why“ oder „Millennials“ bezeichnet wird und sich leidenschaftlich in pseudoanalytischen Feldforschungen der eigenen Tiefenpsychologie verliert. Um möglichst klischeetreu zu bleiben, befindet sich das literarische Epizentrum VT’s in Berlin Kreuzberg. Aber irgendwie auch in Mecklenburg und von da aus in die ganze Welt. Denn bei aller Subkultur-Potenz ist VT auch Mainstream, denn dieser ist nun mal der Nährboden jeder gut gedeihenden Popkultur.

Turn the radio on!

VT geht es ganz dialektisch um die vielen Details im ganz großen Weltkontext, vor allem die der Liebe, der Einsamkeit und die vielen mutierten inneren Ängste, die uns den Tag versüßen. Er ist entweder ein im Abseits lauernder stiller Beobachter oder ein sich Hineinstürzender - mitten in den Dschungel des gesellschaftlichen Wahnsinns.

Die etwas oldschooligen Hip Hop Beats, die den Songs zugrunde liegen, kommen aus seinem Homestudio und es werden ihnen hypnotisierende Kräfte nachgesagt. Ganz in der Tradition seiner ganzheitlichen Musiktherapie.

Doch wenn man erst einmal seinen ironischen Panzer durchstoßen hat, schlummert darunter ein ehrlicher Schmerz und der verzweifelte Wunsch, sein Umfeld doch ein wenig besser verstehen zu können. Denn die innere Sprachlosigkeit ist das größte Sprachrohr von Verhaltenstherapie.