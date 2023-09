Verhaltenstherapie: Alte Liebe

Nach der 1. Single „Verpiss dich!“ ist Verhaltenstherapie in „Alte Liebe“ nun auf Liebes Cold Turkey nach dem besten Trip seines Lebens.

Eine frische alte Liebe hat ihn in die handlungsunfähige Schwerelosigkeit des menschlichen Gedankenkosmos` befördert, in dessen Mitte ein brutales, alles verzehrendes, schwarzes Loch thront. Doch selbst für die aussichtsloseste Situation gibt es ein Heilmittel und in diesem Fall ist es seine auf sich selbst angewandte, ganzheitliche ultraromantische Verhaltenstherapie.

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Verhaltenstherapie im Musikvideo wie ein vergessener Astronaut auf Acid passiv durchs Universum trippt. Doch bei aller Dramatik ist „Alte Liebe“ alles andere als deprimierend. VT konzipierte den Song vor allem für die alten Autoradios aller Opel und Mazdas, die uns keuchend an die umliegenden Grenzen der Großstädte befördern, wo wir angekommen etwas Luft schnappen und die Gedanken runter kühlen können.

Oder tut es VT gleich, entledigt euch eurer Kleider, macht den Walkman an und streift, singend durch die bald schon wieder blühenden Rapsfelder."