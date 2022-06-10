Verhaltenstherapie: Rote Rosen

Verhaltenstherapie und Konstanze sind: „Die Geschwister“. Nicht nur als Musik-Duo, sondern auch privat.

Moment mal? Ist das etwa das erste erfolgreiche musikalische Familien-Gathering seit der Kelly Family? Ja!

Alles fing 2021 im Dachgeschoss von Opa Manfred an. Verhaltenstherapie und Konstanze bauten sich ein eigenes Home-Studio, brachten sich das Produzieren bei und veröffentlichten fast jeden Tag einen neuen Song. Ihre Videos bei TikTok und Instagram wurden über Nacht millionenfach geklickt. Sie wurden nach Los Angeles eingeladen, um mit den krassesten Producer*innen zu arbeiten.

Es folgte eine internationale Musikkarriere und eine Welttournee mit ausverkauften Konzerthallen. Jetzt bringen „Die Geschwister“ ihr Artist-Game auf ein vollkommen neues Level.

Mit ihrem Love-Sommerhit: Rote Rosen erfinden sie ein komplett neues Musikgenre: Den New Wave Schlager!

Vom Freshman der Freiwilligen Feuerwehr Paulinenaue bis zum CEO des Bored Ape Yacht Clubs, alle schreien und discofoxen sie zum geschwisterlichen Sound.

Trotzdem sind sie immer noch bodenständig geblieben. Ihre wichtigste Message an ihre Fans lautet: „Hör nie auf, an Dich zu glauben!“