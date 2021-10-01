RIA: Über Uns

“Meine Augen noch´n bisschen blau, nicht traurig, denn nur die guten alten Zeiten haben mich bei dirgehalten.” Und auf einmal ist er da - der Moment, in dem man realisiert, dass die Beziehung längst das Ablaufdatum überschritten hat, dass der Alarm schon viel zu lang an einem vorbei schlägt und dass man vieles einfach blauäugig hingenommen hat.

Dieser Moment birgt für RIA sowohl Ernüchterung als auch Hoffnung, denn sie stellt fest: “Ich glaub, ich steh´ auch gut auf eigenen Beinen. Ich glaub, ich brauch nur einen von uns beiden.”

“Über Uns” ist ein Song, der beidseitige Fehler eingesteht. Ein Song, der keinen typischen Trennungsschmerz enthält. Ein Song, der aufzeigt, dass man nicht nur aufgrund von Erinnerungen oder Ängsten vor dem Alleinsein mit einer Person zusammen bleiben sollte, die einem nicht (mehr) gut tut.

Genau wie der Text dazu aufruft, sich von den festgefahrenen Strukturen der gescheiterten Beziehung zu lösen, so verbreitet der Song auch musikalisch Aufbruchsstimmung.

Gemeinsam mit der Berliner Singer Songwriterin MIVA und dem Produzenten Fabrice Richter Reichhelm hat RIA einen energetischen und positiven Song geschrieben, der jeden animiert, trotz des Scheiterns gestärkt aus einer derartigen Situation herauszugehen