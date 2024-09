„Die Verwandten“ ist eine mitreißende Indie-Nummer zum Ende des Sommers. „Erinner’ Dich an die Tage, an denen wir Verwandte waren“ singt Letkowski zwischen pulsierenden Gitarren, verklärten Synthies und treibenden Drums. In Zeiten von Angst und Empörung appelliert Letkowski mit seiner neuen Single an das gegenseitige Verbinden und die daraus entstehende, gemeinsame Kraft. Auf dass es ein bunter Herbst wird.