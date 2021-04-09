Krälfe: Inconsolable

Inconsolable zweifelt an dem Sprichwort „die Zeit heilt alle Wunden“. Aus der Tiefe innerer Trauer und Zerrissenheit ertönt die Weigerung einer zutiefst untröstlichen Seele, sich als psychisch krank bezeichnen zu lassen. Der Titel ist eine Hommage an die Rolle der Susan aus dem Film „Daniel“ von Sidney Lumet. Gitarrenwände, mehrstimmiger Gesang und eine Songstruktur, die das Aufbäumen der Lebenskraft gegen den Sog der Verzweiflung widerspiegelt, erlauben es auch einmal richtig zu heulen. Ein musikalisch eigenständiges Werk.