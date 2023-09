We Are Aust: Humans

We Are Aust - Ein Band & Kunstprojekt welches Kreativköpfe aus ganz Deutschland und Österreich vereint, hat 2017 mit einem innovativen Debütalbum vorgelegt. In dem Kurzfilm „YAMINA“ platzierte die Band ihren ersten Filmsoundtrack. Das Team wurde für das Flüchtlingsdrama „YAMINA“ für den Baden-Württembergischen Filmpreis – Kategorie "Bester Kurzfilm" nominiert. Außerdem wurde der Kurzfilm in die „Official Selection“ des Berlin Independent Filmfestivals aufgenommen und bekam das Prädikat "Besonders Wertvoll" von der FBW Filmbewertung.

Auch wenn man als Künstler eher Träumer ist, kann und sollte man in diesen Zeiten Zeichen setzen. We Are Aust mag verrückt, teilweise auch verstörend sein, steht jedoch ebenso für Lebensfreude und Freiheit. Diese Freiheit ist leider auf diesem Planeten den wenigsten gegeben. Zäune und Grenzen können nur aufgebrochen werden, wenn wir eins werden. Ein Tribe - We Are Aust präsentiert aus diesem Grund im Musikvideo zu ihrem Song „Humans“, welcher genau diese Thematik behandelt, eine Kurzfassung aus dem Drama "YAMINA".

Zum Film

Die aus Nigeria stammende Yamina lebt mit ihrem kleinen Bruder Nadir und ihrem Vater Jamal seit ihrer frühen Kindheit in Deutschland. Als Jamal am Abend ihres 18. Geburtstags zur Arbeit gerufen wird, liest Yamina ihrem Bruder aus dem Kleinen Prinzen vor. Nadir gefällt das Ende des Märchens nicht, deshalb malt er sich sein eigenes aus. Es ist mitten in der Nacht, als Yamina von der Hausklingel geweckt wird. Vor der Tür steht die Polizei. Yamina soll ihre Sachen packen - und abgeschoben werden. Ohne ihre Familie und obwohl Jamal noch nicht von der Nachtschicht zurück ist. Yamina will eine folgenschwere Entscheidung treffen, bis ihr Nadirs Ende des Kleinen Prinzen einfällt.

„Humans“ von We Are Aust erscheint als Single und Musikvideo am 25. Mai 2018.