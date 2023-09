LEOPARD: Alleine

Mit der dritten Single-Auskopplung „Alleine“ liefern LEOPARD den Soundtrack für traurige Sommertage. Soundlich verpackt in einen krachigen Kopfnicker mit Ohrwurm-Melodie lässt die Band die goldenen Zeiten des Indie-Rock wieder aufleben, nur der Text will einfach nicht zu dem Feel-Good-Vibe der Musik passen. Unwiderruflich verlorengegangene Liebe und die Erinnerung an die schönen Zeiten führen im Jetzt zu der kalten, grauen Feststellung: Ich bin alleine. Aber sind wir das nicht alle manchmal? Und wenn es das nächste Mal soweit ist, packt euch diesen Song auf die Ohren und tanzt an gegen die Einsamkeit. Dann seid ihr zwar immer noch alleine, aber wisst dass ihr nicht die Einzigen seid denen es so geht. Und ihr habt ´nen Ohrwurm, der euch durch den Tag bringt.

LEOPARD kämpft sich mit Krallen aus eingängigen Gitarrenriffs, einem sanften Fell aus Melodien und leuchtenden Augen voll wütender Texte durch das von Ironie verseuchte Dickicht der postmodernen Pop-Musik und zeigt, was Gitarrenmusik schon immer war, ist und sein wird: Bedrohung, Versprechen und Befreiung. Nach der Veröffentlichung der beiden EPs „Mysterium“ (2020) und „Blaulicht“ (2021) erscheint nun am 01.09.2023 das Debüt-Album „Überleben“

LEOPARD verhandelt auf „Überleben“ den Wahnsinn der Realität, durch die wir uns täglich bewegen sowie dessen Auswirkungen auf die Existenz des Einzelnen.Hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch nach Abgrenzung von der Gesellschaft und dem Verlangen nach einem Gefühl von Zusammengehörigkeit und Solidarität,bewegt sich „Überleben“ zwischen Indie-Rock, Post-Punk, Punk und Pop und behandelt Themen wie Politik, Alltag, Liebe, Utopie und Abfuck.

LEOPARD wurde gegründet von den zwei Freunden, Sängern und Songschreibern Lars Paprotta und Christian Dangel, deren Musik einAusdruck ihrer Bestrebung ist, innerhalb einer immer autoritärer werdenden kapitalistischen Realität ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie kreisen dabei jedoch nicht nur um sich selbst, sondern setzen ihre Musik immer wieder als solidarische Kraft ein, zum Beispiel in Form eines Solidaritäts-Konzerts auf einem Häuserdach gegenüber der JVA Moabit – zur Freude der Insassen, zum Leidwesen der Wärter und der Polizei – und verbanden dies mit einem Spendenaufruf für die Opfer rassistischer Polizeigewalt.