Paisley: This Town

This town’s too small for me, there’s so much more for us to see... Gerade in IhrerHeimatstadt beschleicht einen oft das Gefühl, dass die Welt sich im Kreis dreht und dieEngstirnigkeit der immer selben Leute einem das Leben versauen kann. Darum habensich PAISLEY für das Video zu ihrer nächsten Vorabsingle This Town ihren Lieblingsclubgemietet, um trinkend dem Kleinbürgertum und dieser Beklemmung zu entfliehen. Nichtnur inhaltlich, sondern auch musikalisch vereint der Song viele Ambitionen, diePAISLEYs am 25.05.2017 erscheinendes Debutalbum abbilden. In jeglicher Hinsichtspürt man ganz deutlich: Paisley will mehr. Paisley will raus.