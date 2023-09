Thom and the Wolves: Thom and the Wolves

Für sein nun erscheinendes Album, „Thom and the Wolves“ gelang es dem 27-jährigen Musiker und seiner Band, Matteo Pavesi (Produzent von Alice Phoebe Lou) als Arrangeur zu gewinnen. Über zwei Jahre entstand in Studios in Berlin und Hamburg eine Indie-Rock Platte, welche in ihrer stilistischen Ausrichtung an Acts wie Radiohead, Jeff Buckley oder Big Thief erinnert.

Das dem Zeitgeist folgende Album klingt älter und weiser als sein Vorgänger, erzählt Geschichten, die uns alle betreffen, nimmt uns mit auf eine Reise durch Höhen und Tiefen des Lebens und lehrt uns unser tägliches Handeln und Denken zu hinterfragen. Um diesem Inhalt auch visuell gerecht zu werden, reiste Thom nach London und ließ eigens für das Cover der Platte sein Auge durch den Künstler Sandro Kopp portraitieren. In einigen Stunden entstand hier ein Gemälde, welches einen intimen Blick auf Thom’s Seele und sein Schaffen ermöglicht.