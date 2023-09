Thom and the Wolves

Durch den musikalischen Erfolg seines älteren Bruders, reifte im Jahre 2004 in dem damals zwölfjährigen Thom der Wunsch, später einmal selbst Musiker zu werden. Als Autodidakt brachte er sich das Spielen der Gitarre bei, um 10 Jahre später schließlich dem Ruf seines Herzens zu folgen und als Straßenmusiker durch Europa und die Vereinigten Staaten zu reisen. Besonders seine Zeit in Los Angeles inspirierte Thom, welcher sich bis dato lediglich als Gitarrist in mehreren Bands engagiert hatte, zum Schreiben seiner ersten eigenen EP, von welcher der Song “Come On Over” u.a. in Tom Robinson’s BBC Introducing Radio Show gefeatured worden war.

Zurück in Deutschland zog es Thom in das kreative Berlin. Bei einem seiner dortigen Auftritte lernte er den als Almost Charlie bekannten Musiker und Produzenten Dirk Homuth kennen, mit dessen Unterstützung schließlich sein erstes Solo Album, „The Gold In Everything“ entstand. Der Song „The Art Of Being Alone“ schaffte es in die Radio Eins Rotation und lief im Rahmen einer Kooperation für einen Werbespot zwischen Sennheiser und den Eisbären Berlin vor jedem Heimspiel in der Mercedes Benz Arena.