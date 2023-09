Fargo: Eisbär und Pinguin

Mit seinem Song „Gutes Gefühl“ knackte FARGO kürzlich die Marke von 10Mio Streams, jetzt meldet er sich mit seiner neuen Single zurück und schlägt dabei ungewohnt ruhige Töne an. „Eisbär und Pinguin“, so heißt die neueste VÖ des Berliner Musikers FARGO, ist eine Liebeserklärung mit Hindernissen. Wie sonst, sollte man es verstehen, wenn der 34jährige die zwei Charaktere seines aktuellen Songs mit genau den zwei Tieren vergleicht, die sich in freier Wildbahn niemals werden begegnen können?

„Eisbär und Pinguin“ handelt von Liebe, ohne Zweifel, aber eben speziell von einer Liebe zwischen zwei Menschen, die auf dem ersten Blick wenig miteinander gemein zu haben scheinen. Darüber hinaus geht es um Tiefen, ums Verzeihen, Hinfallen und wieder Aufstehen. „Wir sehen denselben Himmel über Berlin, so verschieden wie Eisbär und Pinguin“ heißt es im Chorus seines Songs und dann wird klar: Es gibt Hoffnung! Und plötzlich erkennt man den Fargo wieder, den man erwartet; den, der das Leben bejaht und selbst in schwierigen Phasen immer das Licht am Ende des Tunnels erkennt.

So verwundert es nicht, dass es ihm selbst bei diesem Song gelingt, ein versöhnliches Ende zu finden: „Ich bin mir sicher wir sind füreinander bestimmt!“

Ob der Song des Familienvaters und Ehemanns autobiografisch ist, oder fiktiv, bleibt offen. So oder so hinterlässt „Eisbär und Pinguin“ nicht nur wegen seines „eisigen“ Titels eine echt Gänsehaut! Und das alles flowt der Berliner im typischen Fargo-Stil, voller Energie, guter Laune und ohne jedes Klischee. Rap, kann nämlich auch anders sein, anders eben, so wie Fargo selbst.